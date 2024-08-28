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МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям - 28.08.2024, ПРАЙМ
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
Киев продолжает активно распространять фейки о том, что украинские военнослужащие стремятся помочь мирным жителям в российском приграничье, однако правда быстро | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:09+0300
2024-08-28T16:09+0300
2024-08-28T16:09+0300
спецоперация на украине
мария захарова
мид рф
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всу
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киев продолжает активно распространять фейки о том, что украинские военнослужащие стремятся помочь мирным жителям в российском приграничье, однако правда быстро выходит наружу, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Она также уточнила, что военнопленные украинской армии самостоятельно рассказывают о зверских приказах командования ВСУ, которое заставляет их убивать мирных жителей и мародерствовать в ходе своих захватов. Помимо этого, зафиксированы не единичные случаи грабежей жилых домов и магазинов. Украинские солдаты открыто подтверждают, что все украденные вещи являются их "трофеями"."На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах. Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы", - сказала Захарова. Политик также подчеркнула, что все провокации и откровенные фейки тут же получают опровержение.
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мария захарова, мид рф, фейки, всу
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, МИД РФ, фейки, ВСУ
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
Захарова: фейки о том, что ВСУ раздают продукты жителям, быстро разоблачаются
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киев продолжает активно распространять фейки о том, что украинские военнослужащие стремятся помочь мирным жителям в российском приграничье, однако правда быстро выходит наружу, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Она также уточнила, что военнопленные украинской армии самостоятельно рассказывают о зверских приказах командования ВСУ, которое заставляет их убивать мирных жителей и мародерствовать в ходе своих захватов. Помимо этого, зафиксированы не единичные случаи грабежей жилых домов и магазинов. Украинские солдаты открыто подтверждают, что все украденные вещи являются их "трофеями".
"На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах. Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы", - сказала Захарова.
Политик также подчеркнула, что все провокации и откровенные фейки тут же получают опровержение.
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