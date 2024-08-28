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МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям

МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям - 28.08.2024, ПРАЙМ

МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям

Киев продолжает активно распространять фейки о том, что украинские военнослужащие стремятся помочь мирным жителям в российском приграничье, однако правда быстро | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:09+0300

2024-08-28T16:09+0300

2024-08-28T16:09+0300

спецоперация на украине

мария захарова

мид рф

фейки

всу

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киев продолжает активно распространять фейки о том, что украинские военнослужащие стремятся помочь мирным жителям в российском приграничье, однако правда быстро выходит наружу, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Она также уточнила, что военнопленные украинской армии самостоятельно рассказывают о зверских приказах командования ВСУ, которое заставляет их убивать мирных жителей и мародерствовать в ходе своих захватов. Помимо этого, зафиксированы не единичные случаи грабежей жилых домов и магазинов. Украинские солдаты открыто подтверждают, что все украденные вещи являются их "трофеями"."На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах. Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы", - сказала Захарова. Политик также подчеркнула, что все провокации и откровенные фейки тут же получают опровержение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, мид рф, фейки, всу