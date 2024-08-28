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Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин - 28.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин
Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин - 28.08.2024, ПРАЙМ
Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин
Российские власти будут увеличивать капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:53+0300
2024-08-28T10:53+0300
экономика
россия
михаил мишустин
фрп
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские власти будут увеличивать капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы увеличивать будем капитал ФРП на сумму до 300 миллиардов рублей до 2030 года. Это очень важно", - сообщил Мишустин на встрече с главой Фонда Романом Петруцей.Более того, как добавил сам Петруцей, что ФРП планирует профинансировать в 2024 году от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей. По его словам, льготные займы фонда позволяют российским предприятиям создавать новые современные производства, выходить на новые уровни своего развития и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.
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россия, михаил мишустин, фрп
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ФРП
10:53 28.08.2024
 
Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин

Мишустин: власти будут увеличивать капитал ФРП на 300 млрд рублей до 2030 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские власти будут увеличивать капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы увеличивать будем капитал ФРП на сумму до 300 миллиардов рублей до 2030 года. Это очень важно", - сообщил Мишустин на встрече с главой Фонда Романом Петруцей.
Более того, как добавил сам Петруцей, что ФРП планирует профинансировать в 2024 году от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей. По его словам, льготные займы фонда позволяют российским предприятиям создавать новые современные производства, выходить на новые уровни своего развития и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.
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