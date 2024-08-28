https://1prime.ru/20240828/frp-851171509.html

Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин

Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин - 28.08.2024, ПРАЙМ

Власти России будут увеличивать капитал ФРП до 2030 года, заявил Мишустин

Российские власти будут увеличивать капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:53+0300

2024-08-28T10:53+0300

2024-08-28T10:53+0300

экономика

россия

михаил мишустин

фрп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_4c61fd4c22fd287aaf771fa5f3d7d1ad.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские власти будут увеличивать капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы увеличивать будем капитал ФРП на сумму до 300 миллиардов рублей до 2030 года. Это очень важно", - сообщил Мишустин на встрече с главой Фонда Романом Петруцей.Более того, как добавил сам Петруцей, что ФРП планирует профинансировать в 2024 году от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей. По его словам, льготные займы фонда позволяют российским предприятиям создавать новые современные производства, выходить на новые уровни своего развития и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.

https://1prime.ru/20240827/minzdrav-851163968.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, фрп