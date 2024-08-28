https://1prime.ru/20240828/himars-851170295.html

ВС России уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области - 28.08.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:15+0300

2024-08-28T10:15+0300

2024-08-28T10:15+0300

спецоперация на украине

россия

himars

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России."В районе населенного пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что в результате удара были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов ракет, транспортно-загрузочная машина и машина сопровождения. Экипаж самолета Воздушно-космических сил России, нанесший удар по ангару, получил подтверждение от разведки об уничтожении цели и благополучно вернулся на аэродром, заключили в ведомстве.Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.

https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html

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