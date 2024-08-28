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Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков

Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков - 28.08.2024, ПРАЙМ

Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков

Государства коллективного Запада уже "по уши" втянуты в украинский кризис. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:49+0300

2024-08-28T12:49+0300

2024-08-28T12:49+0300

спецоперация на украине

россия

кремль

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государства коллективного Запада уже "по уши" втянуты в украинский кризис. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, создают крайнее напряжение и вызывают беспокойство по поводу еще большей эскалации. В Кремле подчеркнули, что такого рода действия киевского режима доводят напряжение в регионе до предела.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240827/upts-851147851.html

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россия, кремль