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Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков - 28.08.2024, ПРАЙМ
Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Государства коллективного Запада уже "по уши" втянуты в украинский кризис. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:49+0300
2024-08-28T12:49+0300
2024-08-28T12:49+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государства коллективного Запада уже "по уши" втянуты в украинский кризис. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, создают крайнее напряжение и вызывают беспокойство по поводу еще большей эскалации. В Кремле подчеркнули, что такого рода действия киевского режима доводят напряжение в регионе до предела.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, кремль
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Кремль
Запад "по уши" залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государства коллективного Запада уже "по уши" втянуты в украинский кризис. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, создают крайнее напряжение и вызывают беспокойство по поводу еще большей эскалации. В Кремле подчеркнули, что такого рода действия киевского режима доводят напряжение в регионе до предела.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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