Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240828/konflikt-851184661.html
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:37+0300
2024-08-28T17:37+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
покровский
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/15/842471546_0:160:2963:1827_1920x0_80_0_0_f16862a1c346470cd24df86a38e32cf5.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — подчеркнул эксперт.Он также утверждает, что многие до сих пор не осознали всю плачевность ситуации для украинской стороны. Особенно сильно, по словам Меркуриса, пострадало Красноармейское (украинское название города - Покровск, прим. ред.) и Торецкое направления, на которых ВСУ ежедневно теряют все больше позиций."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — заключил он.
https://1prime.ru/20240828/mif-851182867.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/15/842471546_158:0:2806:1986_1920x0_80_0_0_c8e879535e373cc55530ef932232a374.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, россия, покровский
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, Покровский
17:37 28.08.2024
 
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

Меркурис: украинский конфликт достиг переломной точки

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
"Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — подчеркнул эксперт.
Он также утверждает, что многие до сих пор не осознали всю плачевность ситуации для украинской стороны. Особенно сильно, по словам Меркуриса, пострадало Красноармейское (украинское название города - Покровск, прим. ред.) и Торецкое направления, на которых ВСУ ежедневно теряют все больше позиций.
"Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — заключил он.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
В США разрушили главный "миф" Украины об ударах по России
16:55
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯПокровский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала