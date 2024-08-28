https://1prime.ru/20240828/konflikt-851184661.html

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:37+0300

2024-08-28T17:37+0300

2024-08-28T17:37+0300

спецоперация на украине

всу

украина

россия

покровский

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — подчеркнул эксперт.Он также утверждает, что многие до сих пор не осознали всю плачевность ситуации для украинской стороны. Особенно сильно, по словам Меркуриса, пострадало Красноармейское (украинское название города - Покровск, прим. ред.) и Торецкое направления, на которых ВСУ ежедневно теряют все больше позиций."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — заключил он.

https://1prime.ru/20240828/mif-851182867.html

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всу, украина, россия, покровский