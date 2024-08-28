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"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:37+0300
2024-08-28T17:37+0300
2024-08-28T17:37+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — подчеркнул эксперт.Он также утверждает, что многие до сих пор не осознали всю плачевность ситуации для украинской стороны. Особенно сильно, по словам Меркуриса, пострадало Красноармейское (украинское название города - Покровск, прим. ред.) и Торецкое направления, на которых ВСУ ежедневно теряют все больше позиций."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — заключил он.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, Покровский
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Меркурис: украинский конфликт достиг переломной точки
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Столкновение России и Украины достигло критической точки, теперь положение украинских военных будет становиться только хуже, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге
на YouTube.
"Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — подчеркнул эксперт.
Он также утверждает, что многие до сих пор не осознали всю плачевность ситуации для украинской стороны. Особенно сильно, по словам Меркуриса, пострадало Красноармейское (украинское название города - Покровск, прим. ред.) и Торецкое направления, на которых ВСУ ежедневно теряют все больше позиций.
"Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — заключил он.
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