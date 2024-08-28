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"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России
"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России
Массированная атака России по военным и энергетическим объектам Украины показала реальные силы Москвы, сообщает издание New York Times. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:14+0300
2024-08-28T13:14+0300
2024-08-28T13:14+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Массированная атака России по военным и энергетическим объектам Украины показала реальные силы Москвы, сообщает издание New York Times."Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - подчеркнули авторы. Один из собеседников газеты, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии, добавил, что ВС России продолжают свое активное наступление на Красноармейску (украинское название города - Покровск, прим. ред.), а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается". Авторы также сообщили, что с атаки украинских военных на российские приграничные территории успехи российских военных на других направлениях лишь увеличились. Москва своевременно и полноценно реагирует и на ситуацию в Курской области.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, РОССИЯ, УКРАИНА
"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России
NYT: на Западе признали "несокрушимую мощь" последних ударов РФ по Украине
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Массированная атака России по военным и энергетическим объектам Украины показала реальные силы Москвы, сообщает издание New York Times.
"Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - подчеркнули авторы.
Один из собеседников газеты, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии, добавил, что ВС России продолжают свое активное наступление на Красноармейску (украинское название города - Покровск, прим. ред.), а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
Авторы также сообщили, что с атаки украинских военных на российские приграничные территории успехи российских военных на других направлениях лишь увеличились. Москва своевременно и полноценно реагирует и на ситуацию в Курской области.
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