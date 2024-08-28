https://1prime.ru/20240828/kursk-851174920.html

"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России

"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Несокрушимая мощь": на Западе сделали заявление о ВС России

Массированная атака России по военным и энергетическим объектам Украины показала реальные силы Москвы, сообщает издание New York Times. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:14+0300

2024-08-28T13:14+0300

2024-08-28T13:14+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/71/840637113_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbada45dceb8ce5e7cced1d626d748e2.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Массированная атака России по военным и энергетическим объектам Украины показала реальные силы Москвы, сообщает издание New York Times."Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - подчеркнули авторы. Один из собеседников газеты, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии, добавил, что ВС России продолжают свое активное наступление на Красноармейску (украинское название города - Покровск, прим. ред.), а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается". Авторы также сообщили, что с атаки украинских военных на российские приграничные территории успехи российских военных на других направлениях лишь увеличились. Москва своевременно и полноценно реагирует и на ситуацию в Курской области.

https://1prime.ru/20240828/tranzit--851173905.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф, россия, украина