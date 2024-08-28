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Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - 28.08.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 августа, опустилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:39+0300

2024-08-28T17:39+0300

2024-08-28T17:41+0300

энергетика

нефть

сша

добыча нефти

минэнерго сша

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 августа, опустилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,35 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,19 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 августа понизило прогноз средней добычи нефти в стране на текущий год на 20 тысяч баррелей в день - до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона баррелей.

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