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"Очередной бред": в Крыму высказались о "победном" плане Зеленского

"Очередной бред": в Крыму высказались о "победном" плане Зеленского - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Очередной бред": в Крыму высказались о "победном" плане Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал план главы киевского режима Владимира Зеленского по победе Киева над Москвой попрошайничеством с... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:09+0300

2024-08-28T14:09+0300

2024-08-28T14:09+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

россия

украина

план

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал план главы киевского режима Владимира Зеленского по победе Киева над Москвой попрошайничеством с "четырьмя дай". Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции раскрыл свой "победоносный" план по "принуждению России к окончанию войны дипломатическим путем"."Очередной бред и попрошайничество Зеленского заключается в том, что после того, как Украина относительно самостоятельно вляпалась в курскую авантюру, все остальное за нее должны сделать США: помочь из авантюры выпутаться, занять место в "безопасной инфраструктуре мира", дипломатически и экономически надавить на Россию. Этакие "четыре дай" получаются", - заявил глава крымского парламента. Константинов уточнил, что единственные новые пункты в плане - объяснение необходимости завершить провальную операцию ВСУ в Курской области."Остальное монотонно повторяется киевскими попрошайками вот уже два с половиной года", - резюмировал политик. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

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владимир зеленский, россия, украина, план