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"СПБ биржа" сократила объем прибыли по МСФО
"СПБ биржа" сократила объем прибыли по МСФО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" сократила объем прибыли по МСФО
Прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении на 17,5%, до 511,52 миллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:35+0300
2024-08-28T11:35+0300
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экономика
спб биржа
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении на 17,5%, до 511,52 миллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Прибыль за отчётный период составила 511,52 миллиона рублей (619,95 миллиона в первой половине 2023 года). Рентабельность по прибыли за период оценивалась на уровне 34,8% (20,87% в первом полугодии 2023 года)", - говорится в сообщении. В результате введения зарубежных блокирующих санкций в отношении биржи в ноябре проведение торгов иностранными ценными бумагами, ключевое направление деятельности, было остановлено. Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели компании, поясняет биржа. Операционные доходы биржи составили 1,47 миллиарда рублей, доходы от услуг и комиссий упали на 85,88%, до 116,2 миллиона рублей. Валовая операционная прибыль за период снизилась на 47,89% в годовом исчислении до 1,12 миллиарда рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 76,32% (72,46% в первом полугодии прошлого года). Административные расходы в отчетном полугодии остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 1,34 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 157 миллионов рублей (по итогам аналогичного периода прошлого года - 1,1 миллиарда). Рентабельность по EBITDA составила 10,7% (37,2% в первом полугодии прошлого года). "На данный момент "СПБ биржа" работает в двух ключевых направлениях: разблокировка клиентских активов, а также - развитие новых направлений деятельности, в частности, торговля опционами и цифровыми финансовыми активами", - также сообщает биржа.
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спб биржа
"СПБ биржа" сократила объем прибыли по МСФО
Прибыль "СПБ биржи" по МСФО в I полугодии снизилась до 511,5 млн рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении на 17,5%, до 511,52 миллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Прибыль за отчётный период составила 511,52 миллиона рублей (619,95 миллиона в первой половине 2023 года). Рентабельность по прибыли за период оценивалась на уровне 34,8% (20,87% в первом полугодии 2023 года)", - говорится в сообщении.
В результате введения зарубежных блокирующих санкций в отношении биржи в ноябре проведение торгов иностранными ценными бумагами, ключевое направление деятельности, было остановлено. Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели компании, поясняет биржа.
Операционные доходы биржи составили 1,47 миллиарда рублей, доходы от услуг и комиссий упали на 85,88%, до 116,2 миллиона рублей. Валовая операционная прибыль за период снизилась на 47,89% в годовом исчислении до 1,12 миллиарда рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 76,32% (72,46% в первом полугодии прошлого года).
Административные расходы в отчетном полугодии остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 1,34 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 157 миллионов рублей (по итогам аналогичного периода прошлого года - 1,1 миллиарда). Рентабельность по EBITDA составила 10,7% (37,2% в первом полугодии прошлого года).
"На данный момент "СПБ биржа" работает в двух ключевых направлениях: разблокировка клиентских активов, а также - развитие новых направлений деятельности, в частности, торговля опционами и цифровыми финансовыми активами", - также сообщает биржа.