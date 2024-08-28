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В Польше захотели резко нарастить военные расходы до почти 5% ВВП - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Польше захотели резко нарастить военные расходы до почти 5% ВВП
В Польше захотели резко нарастить военные расходы до почти 5% ВВП - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Польше захотели резко нарастить военные расходы до почти 5% ВВП
Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:38+0300
2024-08-28T11:41+0300
экономика
польша
ввп
военные расходы
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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. "Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП, или 190 миллиардов злотых (около 49,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. В новом оборонном бюджете также запланированы дополнительные расходы на вооружение и военную технику.На текущий год уже запланированы рекордные расходы на оборону в размере 4,1% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП, а именно Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Остальные страны альянса тратят на оборону не менее 2% ВВП.
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польша, ввп, военные расходы
Экономика, ПОЛЬША, ВВП, военные расходы
11:38 28.08.2024 (обновлено: 11:41 28.08.2024)
 
В Польше захотели резко нарастить военные расходы до почти 5% ВВП

RMF FM: кабмин Польши хочет резко увеличить военные расходы до почти 5% ВВП

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM.
"Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП, или 190 миллиардов злотых (около 49,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
В новом оборонном бюджете также запланированы дополнительные расходы на вооружение и военную технику.
На текущий год уже запланированы рекордные расходы на оборону в размере 4,1% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП, а именно Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Остальные страны альянса тратят на оборону не менее 2% ВВП.
 
ЭкономикаПОЛЬШАВВПвоенные расходы
 
 
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