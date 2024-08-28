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Россия еще не применила лучшие козыри против Запада и Украины - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Россия еще не применила лучшие козыри против Запада и Украины
Россия еще не применила лучшие козыри против Запада и Украины - 28.08.2024, ПРАЙМ
Россия еще не применила лучшие козыри против Запада и Украины
У Москвы есть большое количество козырей для ответа странам Запада на их действия в конфликте с Украиной. Однако есть причина, которая вынуждает Россию не... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:39+0300
2024-08-28T10:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
дипломатические отношения
гарантии безопасности
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. У Москвы есть большое количество козырей для ответа странам Запада на их действия в конфликте с Украиной. Однако есть причина, которая вынуждает Россию не использовать их или использовать, но очень аккуратно, сообщает американское издание Responsible Statecraft.Одной из главных задач, которая стоит перед Москвой с самого начала конфликта на Украине, является удержание западного мира от помощи и поставок киевскому режиму, утверждает автор статьи. Еще в день ввода российских войск на территории ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин предупредил: любой вмешавшийся пострадает от "последствий, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".Однако с того дня Запад продолжает оказывать беспрецедентную поддержку Киеву и ВСУ в борьбе с Россией, попутно ослабляя и закрывая глаза на свои же официальные документы и регламенты действий. Москва хоть и сдерживает западную коалицию от прямого вмешательства в конфликт, но все же не может помешать ее косвенному присутствию.Главный козырь Путина, говорится в статье, заключается в идее вооружения ключевых противников Запада. Однако карательная практика "око за око" не может в полной мере функционировать из-за интересов самой России. Так, вооружение других государств может противоречить военным, экономическим и политическим позициям государства.Вооружение большинства восточных партнеров может нанести вред безопасности Москвы, наименее же значимые в геополитическом плане игроки - государства Латинской Америки и Африки - не возымеют должного эффекта. Несмотря на это, развивающееся партнерство России с Востоком помогло избежать Москве дипломатической изоляции и сохранить свои стратегические позиции в мире.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, запад, дипломатические отношения, гарантии безопасности
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, дипломатические отношения, гарантии безопасности
10:39 28.08.2024
 
Россия еще не применила лучшие козыри против Запада и Украины

RS: Москва еще не использовала козыри в борьбе с Западом и Украиной

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. У Москвы есть большое количество козырей для ответа странам Запада на их действия в конфликте с Украиной. Однако есть причина, которая вынуждает Россию не использовать их или использовать, но очень аккуратно, сообщает американское издание Responsible Statecraft.
Одной из главных задач, которая стоит перед Москвой с самого начала конфликта на Украине, является удержание западного мира от помощи и поставок киевскому режиму, утверждает автор статьи. Еще в день ввода российских войск на территории ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин предупредил: любой вмешавшийся пострадает от "последствий, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".
Однако с того дня Запад продолжает оказывать беспрецедентную поддержку Киеву и ВСУ в борьбе с Россией, попутно ослабляя и закрывая глаза на свои же официальные документы и регламенты действий. Москва хоть и сдерживает западную коалицию от прямого вмешательства в конфликт, но все же не может помешать ее косвенному присутствию.
Главный козырь Путина, говорится в статье, заключается в идее вооружения ключевых противников Запада. Однако карательная практика "око за око" не может в полной мере функционировать из-за интересов самой России. Так, вооружение других государств может противоречить военным, экономическим и политическим позициям государства.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной
09:28
Вооружение большинства восточных партнеров может нанести вред безопасности Москвы, наименее же значимые в геополитическом плане игроки - государства Латинской Америки и Африки - не возымеют должного эффекта. Несмотря на это, развивающееся партнерство России с Востоком помогло избежать Москве дипломатической изоляции и сохранить свои стратегические позиции в мире.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДдипломатические отношениягарантии безопасности
 
 
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