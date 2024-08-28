https://1prime.ru/20240828/t-bank-851173358.html

Т-Банк планирует увеличить число пользователей аналога Miro до конца года

Т-Банк планирует увеличить число пользователей аналога Miro до конца года - 28.08.2024, ПРАЙМ

Т-Банк планирует увеличить число пользователей аналога Miro до конца года

Т-Банк планирует увеличить число пользователей собственной онлайн-платформы Unidraw, представляющей собой аналог сервиса Miro, с 30 тысяч до 100 тысяч к концу... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:18+0300

2024-08-28T12:18+0300

2024-08-28T12:18+0300

экономика

россия

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/83300/99/833009958_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8112907e601cca4d6c472ca84c105c4.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Т-Банк планирует увеличить число пользователей собственной онлайн-платформы Unidraw, представляющей собой аналог сервиса Miro, с 30 тысяч до 100 тысяч к концу года, сообщил РИА Новости руководитель направления улучшения процессов разработки Т-Банка Павел Ахметчанов. Ранее в среду Т-Банк сообщил, что выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw. Аналог сервиса Miro представляет собой интерактивную онлайн-доску, позволяющую разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать удаленно в группах. Unidraw, по данным банка, ежемесячно посещают более 15 тысяч уникальных пользователей из числа сотрудников, а общее число зарегистрированных составляет 30 тысяч. "В ближайший месяц 10 тысяч новых зарегистрированных пользователей, до конца года ожидаем до 70 тысяч регистраций, то есть совокупно к концу года планируем выйти на показатель в 100 тысяч зарегистрированных пользователей", - ответил Ахметчанов на вопрос, на сколько увеличится число пользователей сервиса после открытия его для широкого круга. "У нас большие планы по развитию нашего продукта, мы идем путем не "повторить" Miro, а решения задач пользователей. Самое ближайшее время в наши задачи входит: увеличение элементной базы, добавление интеграций с разными системами, в том числе и с нашими AI-помощниками (на основе искусственного интеллекта - ред.), развитие возможностей работы под разными устройствами и многое другое", - заключил Ахметчанов. Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например, при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей. Ранее в августе пользователи Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк