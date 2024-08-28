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Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"
Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом" - 28.08.2024, ПРАЙМ
Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"
Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:44+0300
2024-08-28T13:22+0300
россия
украина
ес
газпром
транзит газа через украину
транзит газа
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Тем потребителям, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ. Им придется просто платить гораздо больше", - отметил Песков. Он добавил, что это негативно отразится на конкурентности европейской промышленности. Кроме того, у Москвы есть альтернативные маршруты поставок газа. Накануне стало известно, что Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Хотя вопрос ещё будет согласовываться с представителями ЕС, отметил Владимир Зеленский. В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", объяснив это тем, что она находится под контролем российских сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате для поставок газа в Европу остался один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил, что перенос всех объёмов газа на "Суджу" технически невозможен.Транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает, что гарантированный ежедневный объём прокачки газа с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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россия, украина, ес, газпром, транзит газа через украину, транзит газа, киев, дмитрий песков, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Газпром, транзит газа через Украину, транзит газа, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
12:44 28.08.2024 (обновлено: 13:22 28.08.2024)
 
Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"

Песков: у России есть маршруты поставок газа в Европу помимо Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тем потребителям, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ. Им придется просто платить гораздо больше", - отметил Песков. Он добавил, что это негативно отразится на конкурентности европейской промышленности. Кроме того, у Москвы есть альтернативные маршруты поставок газа.
Накануне стало известно, что Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Хотя вопрос ещё будет согласовываться с представителями ЕС, отметил Владимир Зеленский.
В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", объяснив это тем, что она находится под контролем российских сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате для поставок газа в Европу остался один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил, что перенос всех объёмов газа на "Суджу" технически невозможен.
Транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает, что гарантированный ежедневный объём прокачки газа с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Поставлена точка. Киев не продлит контракт с "Газпромом"
Вчера, 16:39
 
РОССИЯУКРАИНАЕСГазпромтранзит газа через Украинутранзит газаКиевДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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