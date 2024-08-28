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Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"
Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом" - 28.08.2024, ПРАЙМ
Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"
Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:44+0300
2024-08-28T12:44+0300
2024-08-28T13:22+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Тем потребителям, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ. Им придется просто платить гораздо больше", - отметил Песков. Он добавил, что это негативно отразится на конкурентности европейской промышленности. Кроме того, у Москвы есть альтернативные маршруты поставок газа. Накануне стало известно, что Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Хотя вопрос ещё будет согласовываться с представителями ЕС, отметил Владимир Зеленский. В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", объяснив это тем, что она находится под контролем российских сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате для поставок газа в Европу остался один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил, что перенос всех объёмов газа на "Суджу" технически невозможен.Транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает, что гарантированный ежедневный объём прокачки газа с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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Кремль ответил на решение Киева поставить точку в контракте с "Газпромом"
Песков: у России есть маршруты поставок газа в Европу помимо Украины
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Решение Киева не продлевать договор о транзите российского газа нанесет серьезный урон европейским потребителям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тем потребителям, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ. Им придется просто платить гораздо больше", - отметил Песков. Он добавил, что это негативно отразится на конкурентности европейской промышленности. Кроме того, у Москвы есть альтернативные маршруты поставок газа.
Накануне стало известно, что Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Хотя вопрос ещё будет согласовываться с представителями ЕС, отметил
Владимир Зеленский.
В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", объяснив это тем, что она находится под контролем российских сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате для поставок газа в Европу остался один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил, что перенос всех объёмов газа на "Суджу" технически невозможен.
Транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает, что гарантированный ежедневный объём прокачки газа с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Поставлена точка. Киев не продлит контракт с "Газпромом"