https://1prime.ru/20240828/udar-851173477.html

ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ

ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ - 28.08.2024, ПРАЙМ

ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ

Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:22+0300

2024-08-28T12:22+0300

2024-08-28T12:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что также удары были нанесены по скоплениям личного состава и вооружению противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиабомбы "Молот" французского производства и три ракеты HIMARS американского производства.

https://1prime.ru/20240828/himars-851170295.html

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россия, всу