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ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ - 28.08.2024, ПРАЙМ
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ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ - 28.08.2024, ПРАЙМ
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ
Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:22+0300
2024-08-28T12:22+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что также удары были нанесены по скоплениям личного состава и вооружению противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиабомбы "Молот" французского производства и три ракеты HIMARS американского производства.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
12:22 28.08.2024
 
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ

МО: ВС России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что также удары были нанесены по скоплениям личного состава и вооружению противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиабомбы "Молот" французского производства и три ракеты HIMARS американского производства.
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
ВС России уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области
10:15
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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