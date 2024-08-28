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ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ - 28.08.2024, ПРАЙМ
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ
Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:22+0300
2024-08-28T12:22+0300
2024-08-28T12:22+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что также удары были нанесены по скоплениям личного состава и вооружению противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиабомбы "Молот" французского производства и три ракеты HIMARS американского производства.
https://1prime.ru/20240828/himars-851170295.html
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВС России поразили лагерь иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ
МО: ВС России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиация и артиллерия России нанесли удар по лагерю иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, следует из заявления Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что также удары были нанесены по скоплениям личного состава и вооружению противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиабомбы "Молот" французского производства и три ракеты HIMARS американского производства.
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