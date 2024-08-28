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На Западе рассказали, что вскрыл массированный удар ВС России по Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе рассказали, что вскрыл массированный удар ВС России по Украине
На Западе рассказали, что вскрыл массированный удар ВС России по Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что вскрыл массированный удар ВС России по Украине
Массированная атака российских ВС по военным и энергетическим объектам Украины показала слабые места в обороне страны, сообщает издание The Wall Street Journal. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:59+0300
2024-08-28T13:59+0300
спецоперация на украине
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россия
энергетическая инфраструктура
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Массированная атака российских ВС по военным и энергетическим объектам Украины показала слабые места в обороне страны, сообщает издание The Wall Street Journal."Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины", — следует из публикации.В издании также подчеркнули, что поставленные странами Запада истребители F-16 должны были усилить оборону страны, однако даже с сегодняшним объемом поставок вооруженной техники у Киева не хватает ресурсов на полноценную оборону во всех частях страны. Помимо этого, украинская энергетическая инфраструктура стала еще более малочисленной и уязвимой из-за регулярных атак ВС РФ.
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украина, россия, энергетическая инфраструктура, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, энергетическая инфраструктура, ВСУ, ВС РФ
13:59 28.08.2024
 
На Западе рассказали, что вскрыл массированный удар ВС России по Украине

WSJ: ракетные удары ВС РФ вскрыли слабые места ПВО Украины

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Массированная атака российских ВС по военным и энергетическим объектам Украины показала слабые места в обороне страны, сообщает издание The Wall Street Journal.
"Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины", — следует из публикации.
В издании также подчеркнули, что поставленные странами Запада истребители F-16 должны были усилить оборону страны, однако даже с сегодняшним объемом поставок вооруженной техники у Киева не хватает ресурсов на полноценную оборону во всех частях страны. Помимо этого, украинская энергетическая инфраструктура стала еще более малочисленной и уязвимой из-за регулярных атак ВС РФ.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов
13:19
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯэнергетическая инфраструктураВСУВС РФ
 
 
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