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"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Украинский конфликт вступил в новую, более опасную фазу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:30+0300
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спецоперация на украине
украина
сво
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украинский конфликт вступил в новую, более опасную фазу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Джонсон рассказал, что на территории России были замечены немецкие танки со свастикой. В них находились иностранные военные, не только украинцы, но и поляки, немцы и британцы. Это стало новым этапом конфликта.По мнению эксперта, ситуация для Киева складывается неблагоприятно и продолжает ухудшаться. Он не исключает, что в итоге Украина может не суметь сохраниться как государство.6 августа формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Противник был остановлен. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240828/plan-851176925.html
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
15:30 28.08.2024
 
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Джонсон: украинский конфликт перешел в новую и более опасную фазу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украинский конфликт вступил в новую, более опасную фазу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Джонсон рассказал, что на территории России были замечены немецкие танки со свастикой. В них находились иностранные военные, не только украинцы, но и поляки, немцы и британцы. Это стало новым этапом конфликта.
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14:09
По мнению эксперта, ситуация для Киева складывается неблагоприятно и продолжает ухудшаться. Он не исключает, что в итоге Украина может не суметь сохраниться как государство.
6 августа формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Противник был остановлен. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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