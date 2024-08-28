https://1prime.ru/20240828/ukraina-851186224.html

На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

Если Украина не согласится на безоговорочную капитуляцию, то конфликт может перерасти в большую войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T18:17+0300

2024-08-28T18:17+0300

2024-08-28T18:17+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Если Украина не согласится на безоговорочную капитуляцию, то конфликт может перерасти в большую войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Он считает, что возможно только два варианта: либо Украина безоговорочно капитулирует, либо начнётся прямая тотальная война между НАТО и Россией.По мнению Эскобара, атаки ВСУ на приграничные территории Курской области и использование западного оружия для ударов по территории России могут привести к распространению конфликта за пределы Украины.6 августа формирования ВСУ пересекли границу Курской области. Однако российские военные остановили продвижение противника. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских вооружённых формирований и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240828/konflikt-851184661.html

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украина, сво, всу