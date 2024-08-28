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Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной
Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной - 28.08.2024, ПРАЙМ
Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной
Снятие всех введенных западными странами санкций против России может стать одним из главных условий мирного договора по урегулированию конфликта Киевом и... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:28+0300
2024-08-28T09:28+0300
спецоперация на украине
россия
украина
мирные переговоры
запад
санкции против рф
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АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Снятие всех введенных западными странами санкций против России может стать одним из главных условий мирного договора по урегулированию конфликта Киевом и Москвой, считает турецкий политический аналитик Энгин Озер.Эксперт объяснил, что на сегодняшний день существует два предположения о завершении конфликта."Во-первых, как и в Корейской войне, конфликт должен быть завершен бессрочным прекращением огня и стороны должны сохранить полномочия в контролируемых ими районах, но при этом не следует ожидать международного признания в отношении новых границ", - рассказал Озер. Он также уточнил, что в этой ситуации разрешение конфликта будет достигнуто посредством прекращения огня. "Второй вариант — это мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон, определяет границы и безопасность границ посредством двусторонних соглашений и обеспечивает международное признание. В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение", - заключил эксперт.Он также уточнил, что в первом варианте, обеспечивающем замораживание конфликта, а не его разрешение, снятие введенных санкций невозможно. Однако вторая модель разрешения противоречий предполагает этот шаг. Так, проект Стамбульского соглашения фактически подтверждает определенную договоренность о судьбе санкций.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
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россия, украина, мирные переговоры, запад, санкции против рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, ЗАПАД, санкции против РФ
09:28 28.08.2024
 
Аналитик назвал важное условие мирного соглашения между Россией и Украиной

Озер: снятие санкций против России может стать одним из пунктов соглашения по Украине

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Снятие всех введенных западными странами санкций против России может стать одним из главных условий мирного договора по урегулированию конфликта Киевом и Москвой, считает турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Эксперт объяснил, что на сегодняшний день существует два предположения о завершении конфликта.
"Во-первых, как и в Корейской войне, конфликт должен быть завершен бессрочным прекращением огня и стороны должны сохранить полномочия в контролируемых ими районах, но при этом не следует ожидать международного признания в отношении новых границ", - рассказал Озер. Он также уточнил, что в этой ситуации разрешение конфликта будет достигнуто посредством прекращения огня.
"Второй вариант — это мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон, определяет границы и безопасность границ посредством двусторонних соглашений и обеспечивает международное признание. В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение", - заключил эксперт.
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Он также уточнил, что в первом варианте, обеспечивающем замораживание конфликта, а не его разрешение, снятие введенных санкций невозможно. Однако вторая модель разрешения противоречий предполагает этот шаг. Так, проект Стамбульского соглашения фактически подтверждает определенную договоренность о судьбе санкций.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
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