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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 августа

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 августа - 28.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 8,44 копейки — до 11,8357 рубля, курс доллара снизился на 3,58 копейки — до 91,4449... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:50+0300

2024-08-28T17:50+0300

2024-08-28T17:55+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 8,44 копейки — до 11,8357 рубля, курс доллара снизился на 3,58 копейки — до 91,4449 рубля, курс евро — на 21,13 копейки, до 102,0798 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США против Мосбиржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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