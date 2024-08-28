https://1prime.ru/20240828/vkusvill-851168811.html

"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью

"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью - 28.08.2024, ПРАЙМ

"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью

Российский ритейлер "ВкусВилл" открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду, сообщили РИА Новости в компании. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:20+0300

2024-08-28T09:20+0300

2024-08-28T09:21+0300

вкусвилл

https://cdnn.1prime.ru/img/82966/34/829663460_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_a4999c958ccb5f11dfdc550ea7c549c1.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду, сообщили РИА Новости в компании. "ВкусВилл открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду. Особенность работы магазинов заключается в том, что в ночное время они функционируют без продавцов", - сообщили в компании. Чтобы попасть в магазин в ночное время, покупателю необходимо нажать на кнопку рядом с дверью. На планшете, установленном на входной двери, появится QR-код. Покупатель сканирует его в приложении "ВкусВилл", и дверь открывается. Выход из магазина осуществляется по нажатию кнопки рядом с выходом. Для того чтобы совершить покупку, необходимо выбрать продукты, самостоятельно отсканировать их на кассе самообслуживания и оплатить - или по QR-коду, или банковской картой. "Сложностей с внедрением технического обеспечения доступа в магазины не было. Поскольку в магазинах продается легкая алкогольная продукция, то на холодильниках был установлен магнитный замок... Замок не позволяет взять продукцию в ночное время", - добавляют в компании. Там уточняют, что первые две тестовые точки открылись в декабре. Разработкой проекта занималась команда "Автомакон".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкусвилл