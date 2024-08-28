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"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью
"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью - 28.08.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью
Российский ритейлер "ВкусВилл" открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду, сообщили РИА Новости в компании. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:20+0300
2024-08-28T09:21+0300
вкусвилл
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду, сообщили РИА Новости в компании. "ВкусВилл открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду. Особенность работы магазинов заключается в том, что в ночное время они функционируют без продавцов", - сообщили в компании. Чтобы попасть в магазин в ночное время, покупателю необходимо нажать на кнопку рядом с дверью. На планшете, установленном на входной двери, появится QR-код. Покупатель сканирует его в приложении "ВкусВилл", и дверь открывается. Выход из магазина осуществляется по нажатию кнопки рядом с выходом. Для того чтобы совершить покупку, необходимо выбрать продукты, самостоятельно отсканировать их на кассе самообслуживания и оплатить - или по QR-коду, или банковской картой. "Сложностей с внедрением технического обеспечения доступа в магазины не было. Поскольку в магазинах продается легкая алкогольная продукция, то на холодильниках был установлен магнитный замок... Замок не позволяет взять продукцию в ночное время", - добавляют в компании. Там уточняют, что первые две тестовые точки открылись в декабре. Разработкой проекта занималась команда "Автомакон".
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вкусвилл
Вкусвилл
09:20 28.08.2024 (обновлено: 09:21 28.08.2024)
 
"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью

"ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду в ночное время

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Вкусвилл
% Вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду, сообщили РИА Новости в компании.
"ВкусВилл открыл более 30 круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду. Особенность работы магазинов заключается в том, что в ночное время они функционируют без продавцов", - сообщили в компании.
Чтобы попасть в магазин в ночное время, покупателю необходимо нажать на кнопку рядом с дверью. На планшете, установленном на входной двери, появится QR-код. Покупатель сканирует его в приложении "ВкусВилл", и дверь открывается. Выход из магазина осуществляется по нажатию кнопки рядом с выходом. Для того чтобы совершить покупку, необходимо выбрать продукты, самостоятельно отсканировать их на кассе самообслуживания и оплатить - или по QR-коду, или банковской картой.
"Сложностей с внедрением технического обеспечения доступа в магазины не было. Поскольку в магазинах продается легкая алкогольная продукция, то на холодильниках был установлен магнитный замок... Замок не позволяет взять продукцию в ночное время", - добавляют в компании.
Там уточняют, что первые две тестовые точки открылись в декабре. Разработкой проекта занималась команда "Автомакон".
 
Вкусвилл
 
 
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