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"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области
Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:28+0300
2024-08-28T11:28+0300
2024-08-28T11:28+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он рассказал в социальной сети Х."Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — подчеркнул он.Журналист также добавил, что с момента нападения ВСУ в СМИ не появилось ни одной хорошей новости о действиях и положении украинских военных в области и на других направлениях.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области
Журналист Репке: ВСУ не достигли больших успехов после атаки на Курскую область
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он рассказал в социальной сети Х
.
"Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — подчеркнул он.
Журналист также добавил, что с момента нападения ВСУ в СМИ не появилось ни одной хорошей новости о действиях и положении украинских военных в области и на других направлениях.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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