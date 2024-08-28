https://1prime.ru/20240828/vsu-851172099.html

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области

Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:28+0300

2024-08-28T11:28+0300

2024-08-28T11:28+0300

спецоперация на украине

всу

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он рассказал в социальной сети Х."Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — подчеркнул он.Журналист также добавил, что с момента нападения ВСУ в СМИ не появилось ни одной хорошей новости о действиях и положении украинских военных в области и на других направлениях.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240828/svo-851171971.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, россия