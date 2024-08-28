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"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области
Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:28+0300
2024-08-28T11:28+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он рассказал в социальной сети Х."Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — подчеркнул он.Журналист также добавил, что с момента нападения ВСУ в СМИ не появилось ни одной хорошей новости о действиях и положении украинских военных в области и на других направлениях.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
11:28 28.08.2024
 
"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области

Журналист Репке: ВСУ не достигли больших успехов после атаки на Курскую область

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Украинские войска не смогли добиться существенного продвижения со дня атаки на российские приграничные территории, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он рассказал в социальной сети Х.
"Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — подчеркнул он.
Журналист также добавил, что с момента нападения ВСУ в СМИ не появилось ни одной хорошей новости о действиях и положении украинских военных в области и на других направлениях.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
"Ответный удар". Зеленский получил предупреждение о России
11:25
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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