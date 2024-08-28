https://1prime.ru/20240828/vsu-851188574.html

"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ

"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ

Украинские войска могут оказаться в окружении в Курской области, что может произойти из-за политических целей, которые преследует Владимир Зеленский, заявил... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T20:35+0300

2024-08-28T20:35+0300

2024-08-28T20:35+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украинские войска могут оказаться в окружении в Курской области, что может произойти из-за политических целей, которые преследует Владимир Зеленский, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.По мнению офицера, Зеленский послал солдат на верную гибель только для того, чтобы в мире заговорили о "вторжении" на территорию России.Полковник сообщил, что в курском приграничье киевский режим теряет самых опытных и подготовленных солдат. А в ДНР, по его словам, украинская армия будет вынуждена сдаться из-за огромного количества погибших.6 августа формирования ВСУ вошли на территорию Курской области. Однако им удалось дать отпор. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится полным разгромом украинских сил и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240828/ukraina-851186224.html

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украина, всу