https://1prime.ru/20240828/vsu-851189243.html
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T21:25+0300
2024-08-28T21:25+0300
2024-08-28T21:25+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Он отметил, что украинские войска неожиданно атаковали Курскую область. Это была не самая продуманная операция, но об этом нельзя сказать на Западе.По словам профессора, положение ВСУ в Донбассе значительно ухудшилось. Эксперт также отметил, что текущая атака может ускорить крах украинской армии.Шестого августа подразделения ВС Украины предприняли попытку вторжения на территорию Курской области. Благодаря усилиям наших военных продвижение противника было успешно остановлено. Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, целью операции является разгром украинских боевиков и выход к государственной границе.
https://1prime.ru/20240828/tranzit-851189064.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
Миршаймер: ВСУ совершили удивительно глупую операцию в Курской области
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ.
Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что украинские войска неожиданно атаковали Курскую область. Это была не самая продуманная операция, но об этом нельзя сказать на Западе.
Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии по вопросу транзита газа
По словам профессора, положение ВСУ в Донбассе значительно ухудшилось. Эксперт также отметил, что текущая атака может ускорить крах украинской армии.
Шестого августа подразделения ВС Украины предприняли попытку вторжения на территорию Курской области. Благодаря усилиям наших военных продвижение противника было успешно остановлено. Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, целью операции является разгром украинских боевиков и выход к государственной границе.