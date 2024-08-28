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"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T21:25+0300

2024-08-28T21:25+0300

2024-08-28T21:25+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Он отметил, что украинские войска неожиданно атаковали Курскую область. Это была не самая продуманная операция, но об этом нельзя сказать на Западе.По словам профессора, положение ВСУ в Донбассе значительно ухудшилось. Эксперт также отметил, что текущая атака может ускорить крах украинской армии.Шестого августа подразделения ВС Украины предприняли попытку вторжения на территорию Курской области. Благодаря усилиям наших военных продвижение противника было успешно остановлено. Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, целью операции является разгром украинских боевиков и выход к государственной границе.

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украина, всу, сво