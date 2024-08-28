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Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей - 28.08.2024, ПРАЙМ
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщается в... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:11+0300
2024-08-28T17:11+0300
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курская область
всу
мчс
мчс россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России."За сутки через портал госуслуг принято около трех тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Украинские военные осуществили попытку захвата территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны РФ, совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, украина, курская область, всу, мчс, мчс россии, выплаты, гумпомощь
РОССИЯ, УКРАИНА, Курская область, ВСУ, МЧС, МЧС России, выплаты, гумпомощь
17:11 28.08.2024
 
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей

МЧС: около 70 тыс жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"За сутки через портал госуслуг принято около трех тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Украинские военные осуществили попытку захвата территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны РФ, совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении
14:28
 
РОССИЯУКРАИНАКурская областьВСУМЧСМЧС Россиивыплатыгумпомощь
 
 
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