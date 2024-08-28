https://1prime.ru/20240828/vyplaty-851183949.html

Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей

Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей - 28.08.2024, ПРАЙМ

Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей

Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщается в... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:11+0300

2024-08-28T17:11+0300

2024-08-28T17:11+0300

россия

украина

курская область

всу

мчс

мчс россии

выплаты

гумпомощь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850827860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_335aa69db1043a402a709f64bfd840e5.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России."За сутки через портал госуслуг принято около трех тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Украинские военные осуществили попытку захвата территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны РФ, совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://1prime.ru/20240828/poteri--851178571.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, курская область, всу, мчс, мчс россии, выплаты, гумпомощь