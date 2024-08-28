https://1prime.ru/20240828/yuan-851170046.html
Юань начал торги 28 августа легким повышением
Юань начал торги 28 августа легким повышением - 28.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 28 августа легким повышением
Курс рубля в начале торгов среды после стабилизации на открытии в районе 11,80 рублей переходит к незначительному снижению против юаня: курс китайской валюты... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:05+0300
2024-08-28T10:05+0300
2024-08-28T10:14+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды после стабилизации на открытии в районе 11,80 рублей переходит к незначительному снижению против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 1 копейку, до 11,81 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 28 августа легким повышением
Курс юаня в начале торгов 28 августа перешел к повышению до 11,81 рубля
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды после стабилизации на открытии в районе 11,80 рублей переходит к незначительному снижению против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 1 копейку, до 11,81 рубля.