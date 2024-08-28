https://1prime.ru/20240828/yuan-851170046.html

Юань начал торги 28 августа легким повышением

Юань начал торги 28 августа легким повышением - 28.08.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 28 августа легким повышением

Курс рубля в начале торгов среды после стабилизации на открытии в районе 11,80 рублей переходит к незначительному снижению против юаня: курс китайской валюты... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:05+0300

2024-08-28T10:05+0300

2024-08-28T10:14+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды после стабилизации на открытии в районе 11,80 рублей переходит к незначительному снижению против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 1 копейку, до 11,81 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, юань