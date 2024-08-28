https://1prime.ru/20240828/zelenskiy-851183593.html

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский существует в мире иллюзий. Этому способствует его окружение, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:01+0300

2024-08-28T17:01+0300

2024-08-28T17:16+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

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всу

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский существует в мире иллюзий. Этому способствует его окружение, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить", — подчеркнул эксперт.Уилкерсон считает, что именно неспособность адекватно оценить все риски и текущую ситуацию заставляет Зеленского идти на опасные провокации и бессмысленные жертвы. Именно такой военный считает атаку ВСУ на курскую область.Ранее в интервью бразильской газете "О Globo" Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

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владимир зеленский, украина, россия, всу