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"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском
"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском
Владимир Зеленский может принять решение остаться в США, если посетит Вашингтон, что может быть связано с ухудшением ситуации на Украине, допустил бывший... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T23:48+0300
2024-08-28T23:48+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может принять решение остаться в США, если посетит Вашингтон, что может быть связано с ухудшением ситуации на Украине, допустил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Макгрегор отметил, что если Зеленский планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, поскольку он не сможет вернуться на Украину. "Вот насколько плоха ситуация на Украине", — подчеркнул он.По словам полковника, на данный момент нет никаких признаков того, что ситуация может измениться. Он также отметил, что появление нового вооружения, скорее всего, не повлияет на ход конфликта.В середине августа Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что в США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на более контролируемого и менее коррумпированного политика. По информации ведомства, американской элите не нравится, что Зеленский предпринимает рискованные шаги, которые могут привести к эскалации конфликта за пределами Украины.
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украина, владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
23:48 28.08.2024
 
"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском

Макгрегор: Зеленский в случае визита в Вашингтон может остаться в США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может принять решение остаться в США, если посетит Вашингтон, что может быть связано с ухудшением ситуации на Украине, допустил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Макгрегор отметил, что если Зеленский планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, поскольку он не сможет вернуться на Украину.
"Вот насколько плоха ситуация на Украине", — подчеркнул он.
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По словам полковника, на данный момент нет никаких признаков того, что ситуация может измениться. Он также отметил, что появление нового вооружения, скорее всего, не повлияет на ход конфликта.
В середине августа Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что в США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на более контролируемого и менее коррумпированного политика. По информации ведомства, американской элите не нравится, что Зеленский предпринимает рискованные шаги, которые могут привести к эскалации конфликта за пределами Украины.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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