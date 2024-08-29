https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом - 29.08.2024, ПРАЙМ
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом
На российском авторынке подержанных авто можно найти достойные варианты, стоимость которых будет около 400 тысяч рублей, пишет портал Сenyavto.com со ссылкой на | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:58+0300
2024-08-29T09:58+0300
2024-08-29T09:58+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке подержанных авто можно найти достойные варианты, стоимость которых будет около 400 тысяч рублей, пишет портал Сenyavto.com со ссылкой на слова хозяина одного из крупных таксопарков.По словам собеседника портала, автолюбителям рекомендуется обратить внимание на Ford Focus. Несмотря на то, что автомобиль имеет проблемы с коррозией кузова, мотор и коробка передач отличается особой надежностью. Среди других моделей стоит рассмотреть Hyundai Accent имеет надежную техническую часть и несложен в обслуживании. Chevrolet Aveo отлично подходит для повседневных поездок и не вызывает проблем при своевременном обслуживании. Nissan Almera Classic неприхотлив в обслуживании, имеет хорошую ликвидность и надежную техническую часть, отметил эксперт.Автомобиль Renault Megane также имеет достойный уровень оснащения, комфортный салон и крепкую ходовую часть. Все модели доступны в определенных годах выпуска в пределах 400 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240826/vnedorozhnik-851120913.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6c5c6bf7f96368fecd5f3b040d0adc7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом
Сenyavto.com: названы самые надежные автомобили в России за 400 тысяч рублей
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
На российском авторынке подержанных авто можно найти достойные варианты, стоимость которых будет около 400 тысяч рублей, пишет
портал Сenyavto.com со ссылкой на слова хозяина одного из крупных таксопарков.
По словам собеседника портала, автолюбителям рекомендуется обратить внимание на Ford Focus. Несмотря на то, что автомобиль имеет проблемы с коррозией кузова, мотор и коробка передач отличается особой надежностью.
Среди других моделей стоит рассмотреть Hyundai Accent имеет надежную техническую часть и несложен в обслуживании. Chevrolet Aveo отлично подходит для повседневных поездок и не вызывает проблем при своевременном обслуживании. Nissan Almera Classic неприхотлив в обслуживании, имеет хорошую ликвидность и надежную техническую часть, отметил эксперт.
Автомобиль Renault Megane также имеет достойный уровень оснащения, комфортный салон и крепкую ходовую часть. Все модели доступны в определенных годах выпуска в пределах 400 тысяч рублей.
"Мощный и надежный": раскрыты цены на рамный внедорожник Haval H5