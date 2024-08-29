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Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России - 29.08.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России

Страны Европейского союза должны разрешить Украине наносить удары поставленным оружием по российским территориям, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:12+0300

2024-08-29T10:12+0300

2024-08-29T10:12+0300

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Страны Европейского союза должны разрешить Украине наносить удары поставленным оружием по российским территориям, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним", - заявил Боррель перед началом заседания глав МИД стран Союза совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе. Он подчеркнул, что снятие ограничений должно коснуться атак ВСУ в целях самообороны.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ес, украина, военная помощь украине, ракетные удары, россия, ограничения