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Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:34+0300
2024-08-29T10:34+0300
спецоперация на украине
нидерланды
f-16
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов, Онно Эйхельсхейм."Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - отметил он в беседе с журналистами.Кроме того, Гаага не имеет ничего против использования ее оружия украинскими военными в ходе наступательных операций, добавил Эйхельсхейм.Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и повышают напряженность в регионе. В Кремле также отмечали, что поставки вооружений становятся законной целью для России.Ранее СМИ сообщали, что бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций.
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нидерланды, f-16
Спецоперация на Украине, НИДЕРЛАНДЫ, F-16
10:34 29.08.2024
 
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16

Эйхельсхейм: Гаага не ограничивала использование ВСУ F-16, в том числе над РФ

© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De GrootСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов, Онно Эйхельсхейм.
"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - отметил он в беседе с журналистами.
Кроме того, Гаага не имеет ничего против использования ее оружия украинскими военными в ходе наступательных операций, добавил Эйхельсхейм.
Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и повышают напряженность в регионе. В Кремле также отмечали, что поставки вооружений становятся законной целью для России.
Ранее СМИ сообщали, что бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций.
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27 августа, 12:54
 
Спецоперация на УкраинеНИДЕРЛАНДЫF-16
 
 
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