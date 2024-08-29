https://1prime.ru/20240829/f-16-851195690.html

Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16

Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ

Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16

Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:34+0300

2024-08-29T10:34+0300

2024-08-29T10:34+0300

спецоперация на украине

нидерланды

f-16

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов, Онно Эйхельсхейм."Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - отметил он в беседе с журналистами.Кроме того, Гаага не имеет ничего против использования ее оружия украинскими военными в ходе наступательных операций, добавил Эйхельсхейм.Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и повышают напряженность в регионе. В Кремле также отмечали, что поставки вооружений становятся законной целью для России.Ранее СМИ сообщали, что бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций.

https://1prime.ru/20240827/piloty-851148303.html

нидерланды

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нидерланды, f-16