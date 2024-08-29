https://1prime.ru/20240829/f-16-851195690.html
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:34+0300
2024-08-29T10:34+0300
2024-08-29T10:34+0300
спецоперация на украине
нидерланды
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_0:74:6016:3458_1920x0_80_0_0_110a2c27caf0e51cfa2ab0c0df4c034e.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов, Онно Эйхельсхейм."Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - отметил он в беседе с журналистами.Кроме того, Гаага не имеет ничего против использования ее оружия украинскими военными в ходе наступательных операций, добавил Эйхельсхейм.Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и повышают напряженность в регионе. В Кремле также отмечали, что поставки вооружений становятся законной целью для России.Ранее СМИ сообщали, что бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций.
https://1prime.ru/20240827/piloty-851148303.html
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_442:0:5797:4016_1920x0_80_0_0_a78050f856e2e5a34087bf1cee84723c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, f-16
Спецоперация на Украине, НИДЕРЛАНДЫ, F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Эйхельсхейм: Гаага не ограничивала использование ВСУ F-16, в том числе над РФ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Гаага не ограничивает Украину в применении истребителей F-16, в том числе над территорией России. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов, Онно Эйхельсхейм.
"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - отметил он в беседе с журналистами.
Кроме того, Гаага не имеет ничего против использования ее оружия украинскими военными в ходе наступательных операций, добавил Эйхельсхейм.
Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и повышают напряженность в регионе. В Кремле также отмечали, что поставки вооружений становятся законной целью для России.
Ранее СМИ сообщали, что бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций.
Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16