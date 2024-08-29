https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851214594.html

В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16

В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель типа F-16 был сбит ракетой, выпущенной из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T22:29+0300

2024-08-29T22:29+0300

2024-08-29T22:29+0300

спецоперация на украине

украина

f-16

верховная рада

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель типа F-16 был сбит ракетой, выпущенной из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Она заявила, что F-16 украинского лётчика Алексея "Moonfish" Месь был подбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за несогласованности действий разных подразделений.Ранее, в четверг, газета Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей F-16, переданных Украине. Инцидент произошёл 26 августа. По данным СМИ, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота.Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что истребитель F-16, который был передан Украине, потерпел крушение. Специальная комиссия расследует причины этой авиакатастрофы.

https://1prime.ru/20240829/spetsoperatsiya-851214285.html

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украина, f-16, верховная рада