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В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель типа F-16 был сбит ракетой, выпущенной из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T22:29+0300
2024-08-29T22:29+0300
спецоперация на украине
украина
f-16
верховная рада
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель типа F-16 был сбит ракетой, выпущенной из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Она заявила, что F-16 украинского лётчика Алексея "Moonfish" Месь был подбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за несогласованности действий разных подразделений.Ранее, в четверг, газета Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей F-16, переданных Украине. Инцидент произошёл 26 августа. По данным СМИ, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота.Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что истребитель F-16, который был передан Украине, потерпел крушение. Специальная комиссия расследует причины этой авиакатастрофы.
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украина, f-16, верховная рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, Верховная рада
22:29 29.08.2024
 
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16

Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбили из украинского комплекса Patriot

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель типа F-16 был сбит ракетой, выпущенной из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она заявила, что F-16 украинского лётчика Алексея "Moonfish" Месь был подбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за несогласованности действий разных подразделений.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 22:03
Ранее, в четверг, газета Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей F-16, переданных Украине. Инцидент произошёл 26 августа. По данным СМИ, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота.
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что истребитель F-16, который был передан Украине, потерпел крушение. Специальная комиссия расследует причины этой авиакатастрофы.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАF-16Верховная рада
 
 
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