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Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области
Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области - 29.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области
Правительство дополнительно направит Курской области 15,5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на приобретение жилья для потерявших или не имеющих... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:17+0300
2024-08-29T16:17+0300
2024-08-29T16:17+0300
экономика
субсидии
жилье
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит Курской области 15,5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на приобретение жилья для потерявших или не имеющих возможности проживать в своем доме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство усиливает поддержку приграничных районов. В частности, Курской области дополнительно выделено 15,5 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение жилья для граждан, потерявших своё жильё, а также для тех, кто временно не может проживать в своих домах.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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субсидии, жилье
Экономика, субсидии, жилье
Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области
Кабмин выделит 15,5 млрд рублей Курской области, включая на приобретение жилья
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит Курской области 15,5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на приобретение жилья для потерявших или не имеющих возможности проживать в своем доме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство усиливает поддержку приграничных районов. В частности, Курской области дополнительно выделено 15,5 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение жилья для граждан, потерявших своё жильё, а также для тех, кто временно не может проживать в своих домах.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.