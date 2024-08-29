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Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области

Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области - 29.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области

Правительство дополнительно направит Курской области 15,5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на приобретение жилья для потерявших или не имеющих... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:17+0300

2024-08-29T16:17+0300

2024-08-29T16:17+0300

экономика

субсидии

жилье

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит Курской области 15,5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на приобретение жилья для потерявших или не имеющих возможности проживать в своем доме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство усиливает поддержку приграничных районов. В частности, Курской области дополнительно выделено 15,5 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение жилья для граждан, потерявших своё жильё, а также для тех, кто временно не может проживать в своих домах.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

субсидии, жилье