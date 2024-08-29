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"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Российские войска стремительно продвигаются в Донецкой народной Республике. Об этом пишет издание "Газета по-украински" со ссылкой на бывшего советника главы... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:17+0300
2024-08-29T10:17+0300
2024-08-29T10:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска стремительно продвигаются в Донецкой народной Республике. Об этом пишет издание "Газета по-украински" со ссылкой на бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива."Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — заявил Андрусив.По его словам, российские военные удерживают украинские укрепления, из которых их будет сложно выбить. Андрусив упомянул, что украинским военным не хватает персонала и боеприпасов.Ранее СМИ сообщали, что украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за последние сутки, выпустив 42 боеприпаса. В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Факты обстрелов были зафиксированы представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с украинскими военными преступлениями (СЦКК).
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Бывший советник главы МВД Украины: ВС РФ очень быстро продвигаются в ДНР
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска стремительно продвигаются в Донецкой народной Республике. Об этом пишет издание "Газета по-украински" со ссылкой на бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива.
"Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — заявил Андрусив.
По его словам, российские военные удерживают украинские укрепления, из которых их будет сложно выбить. Андрусив упомянул, что украинским военным не хватает персонала и боеприпасов.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за последние сутки, выпустив 42 боеприпаса. В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Факты обстрелов были зафиксированы представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с украинскими военными преступлениями (СЦКК).
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД