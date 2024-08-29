https://1prime.ru/20240829/krokus-851204603.html
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"
В России Умеджон Солиев, подозреваемый в организации теракта в торговом центре "Крокус", был объявлен в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:48+0300
2024-08-29T14:48+0300
2024-08-29T14:48+0300
крокус сити холл
теракт
россия
розыск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В России Умеджон Солиев, подозреваемый в организации теракта в торговом центре "Крокус", был объявлен в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался", - следует из базы розыска МВД РФ. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о финансировании теракта в "Крокус Сити Холл", а также планировавшим теракт в Каспийске. Ранее не было известно об их связи с этим делом.Фигурантам вменяются три уголовные статьи: пункт "б" части 3 статьи 205, часть 2 статьи 205.5, часть 4 статьи 222 УК РФ. Еще две — это приготовление к совершению теракта и незаконное изготовление взрывчатки.22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям мероприятия и подожгли зрительный зал. В результате этой трагедии погибли 145 человек.В Москве по этому делу были арестованы 12 человек.Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, который привёл к гибели людей, организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Остальных обвинили в пособничестве этому преступлению.В настоящее время, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также могут быть предъявлены обвинения в участии в террористической организации, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.
https://1prime.ru/20240829/krokus-851197229.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_09f2c2de145b69763352df8b308beab9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, теракт, россия, розыск
Крокус сити холл, теракт, РОССИЯ, розыск
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"
Новый фигурант по делу о теракте в "Крокусе" находился в розыске в РФ
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В России Умеджон Солиев, подозреваемый в организации теракта в торговом центре "Крокус", был объявлен в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался", - следует из базы розыска МВД РФ.
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о финансировании теракта в "Крокус Сити Холл", а также планировавшим теракт в Каспийске. Ранее не было известно об их связи с этим делом.
Фигурантам вменяются три уголовные статьи: пункт "б" части 3 статьи 205, часть 2 статьи 205.5, часть 4 статьи 222 УК РФ. Еще две — это приготовление к совершению теракта и незаконное изготовление взрывчатки.
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям мероприятия и подожгли зрительный зал. В результате этой трагедии погибли 145 человек.
В Москве по этому делу были арестованы 12 человек.Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, который привёл к гибели людей, организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Остальных обвинили в пособничестве этому преступлению.
В настоящее время, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также могут быть предъявлены обвинения в участии в террористической организации, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.