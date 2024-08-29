https://1prime.ru/20240829/krokus-851204603.html

Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"

Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе" - 29.08.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"

В России Умеджон Солиев, подозреваемый в организации теракта в торговом центре "Крокус", был объявлен в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:48+0300

2024-08-29T14:48+0300

2024-08-29T14:48+0300

крокус сити холл

теракт

россия

розыск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В России Умеджон Солиев, подозреваемый в организации теракта в торговом центре "Крокус", был объявлен в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался", - следует из базы розыска МВД РФ. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о финансировании теракта в "Крокус Сити Холл", а также планировавшим теракт в Каспийске. Ранее не было известно об их связи с этим делом.Фигурантам вменяются три уголовные статьи: пункт "б" части 3 статьи 205, часть 2 статьи 205.5, часть 4 статьи 222 УК РФ. Еще две — это приготовление к совершению теракта и незаконное изготовление взрывчатки.22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям мероприятия и подожгли зрительный зал. В результате этой трагедии погибли 145 человек.В Москве по этому делу были арестованы 12 человек.Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, который привёл к гибели людей, организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Остальных обвинили в пособничестве этому преступлению.В настоящее время, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также могут быть предъявлены обвинения в участии в террористической организации, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.

https://1prime.ru/20240829/krokus-851197229.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, теракт, россия, розыск