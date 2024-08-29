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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 7 копеек, до 11,9057 рубля, курс доллара - на 0,99 копейки, до 91,4548 рубля, курс... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:41+0300
2024-08-29T17:41+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 7 копеек, до 11,9057 рубля, курс доллара - на 0,99 копейки, до 91,4548 рубля, курс евро упал на 30,84 копейки, до 101,7714 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа
ЦБ: курс юаня на пятницу 11,91 руб, доллара - 91,45 руб, евро - 101,77 руб
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 7 копеек, до 11,9057 рубля, курс доллара - на 0,99 копейки, до 91,4548 рубля, курс евро упал на 30,84 копейки, до 101,7714 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.