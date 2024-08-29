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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа - 29.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 7 копеек, до 11,9057 рубля, курс доллара - на 0,99 копейки, до 91,4548 рубля, курс... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:41+0300

2024-08-29T17:41+0300

2024-08-29T17:50+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 7 копеек, до 11,9057 рубля, курс доллара - на 0,99 копейки, до 91,4548 рубля, курс евро упал на 30,84 копейки, до 101,7714 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, курсы валют