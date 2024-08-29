https://1prime.ru/20240829/lavrov-851202716.html
РФ была готова на переговоры с Украиной до атаки на Курск, заявил Лавров
РФ была готова на переговоры с Украиной до атаки на Курск, заявил Лавров - 29.08.2024, ПРАЙМ
РФ была готова на переговоры с Украиной до атаки на Курск, заявил Лавров
Россия всегда была готова на мирные переговоры по украинскому вопросу, однако после попытки ВСУ прорваться в Курскую область разговоры о мире неактуальны. Об... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:55+0300
2024-08-29T13:55+0300
2024-08-29T14:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия всегда была готова на мирные переговоры по украинскому вопросу, однако после попытки ВСУ прорваться в Курскую область разговоры о мире неактуальны. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей ЛавровГлава МИД добавил, что готовность российских властей к мирному диалогу не должна была вызывать ни у кого сомнений. По его словам, глава государства Владимир Путин, несмотря на отказ Киева и Запада от ранних договоренностей, выдвинул мирные предложения, однако и они были отвергнуты.Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.
https://1prime.ru/20240829/ukraina-851197991.html
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россия, украина, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
РФ была готова на переговоры с Украиной до атаки на Курск, заявил Лавров
Лавров: Россия была готова говорить по Украине до атаки на Курскую область
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия всегда была готова на мирные переговоры по украинскому вопросу, однако после попытки ВСУ прорваться в Курскую область разговоры о мире неактуальны. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров
Глава МИД добавил, что готовность российских властей к мирному диалогу не должна была вызывать ни у кого сомнений. По его словам, глава государства Владимир Путин, несмотря на отказ Киева и Запада от ранних договоренностей, выдвинул мирные предложения, однако и они были отвергнуты.
Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.
Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.
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