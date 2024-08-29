https://1prime.ru/20240829/lovushka-851202431.html
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ - 29.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ
Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:49+0300
2024-08-29T13:49+0300
2024-08-29T13:50+0300
спецоперация на украине
f-16
всу
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание Tagesspiegel."Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — объяснил он.Райснер также уточнил, что использование поставленных Киеву истребителей F-16 очень рискованно, поскольку при их запуске российские подразделения смогут отследить местоположение аэродромов и нанести по ним удары.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240829/peregovory-851199813.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, F-16, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ
Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание Tagesspiegel
.
"Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — объяснил он.
Райснер также уточнил, что использование поставленных Киеву истребителей F-16 очень рискованно, поскольку при их запуске российские подразделения смогут отследить местоположение аэродромов и нанести по ним удары.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
"Не может быть и речи". Захарова исключила мирные переговоры с Киевом