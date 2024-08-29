https://1prime.ru/20240829/lovushka-851202431.html

На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ

На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ - 29.08.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ

Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:49+0300

2024-08-29T13:49+0300

2024-08-29T13:50+0300

спецоперация на украине

f-16

всу

украина

россия

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание Tagesspiegel."Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — объяснил он.Райснер также уточнил, что использование поставленных Киеву истребителей F-16 очень рискованно, поскольку при их запуске российские подразделения смогут отследить местоположение аэродромов и нанести по ним удары.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240829/peregovory-851199813.html

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f-16, всу, украина, россия