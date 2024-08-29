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На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ - 29.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ
Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:49+0300
2024-08-29T13:50+0300
спецоперация на украине
f-16
всу
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание Tagesspiegel."Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — объяснил он.Райснер также уточнил, что использование поставленных Киеву истребителей F-16 очень рискованно, поскольку при их запуске российские подразделения смогут отследить местоположение аэродромов и нанести по ним удары.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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f-16, всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, F-16, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
13:49 29.08.2024 (обновлено: 13:50 29.08.2024)
 
На Западе раскрыли, в какую ловушку могут попасть ВСУ

Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинским подразделениям грозит серьезная опасность в Курской области, рассказал Маркус Райснер, полковник австрийской армии. Его слова приводит издание Tagesspiegel.
"Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — объяснил он.
Райснер также уточнил, что использование поставленных Киеву истребителей F-16 очень рискованно, поскольку при их запуске российские подразделения смогут отследить местоположение аэродромов и нанести по ним удары.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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