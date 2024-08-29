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В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30
В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30
На авторынок России вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 2024 года выпуска по цене от четырех миллионов рублей. Автомобиль привезли по схеме... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:36+0300
2024-08-29T11:36+0300
2024-08-29T11:36+0300
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. На авторынок России вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 2024 года выпуска по цене от четырех миллионов рублей. Автомобиль привезли по схеме параллельного импорта, передает издание Autonews.ru.По словам менеджера одного из столичных автосалонов, автомобиль доступен к покупке только в одной комплектации. Приобрести кроссовер возможно со скидкой в случае оформления автокредита или использования опции "трейд-ин".Отмечается, что кроссовер обладает безальтернативным 2-литровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с., который работает совместно с шестиступенчатым "автоматом".Ко всему прочему, автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником, камерой заднего вида, а также датчиком света и дождя.
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россия, авто
В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30
Autonews.ru: российский дилер возобновил продажи кроссовера Mazda CX-30
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
На авторынок России вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 2024 года выпуска по цене от четырех миллионов рублей. Автомобиль привезли по схеме параллельного импорта, передает
издание Autonews.ru.
По словам менеджера одного из столичных автосалонов, автомобиль доступен к покупке только в одной комплектации. Приобрести кроссовер возможно со скидкой в случае оформления автокредита или использования опции "трейд-ин".
Отмечается, что кроссовер обладает безальтернативным 2-литровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с., который работает совместно с шестиступенчатым "автоматом".
Ко всему прочему, автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником, камерой заднего вида, а также датчиком света и дождя.
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