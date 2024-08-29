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В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30

В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30

На авторынок России вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 2024 года выпуска по цене от четырех миллионов рублей. Автомобиль привезли по схеме... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:36+0300

2024-08-29T11:36+0300

2024-08-29T11:36+0300

россия

авто

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. На авторынок России вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30 2024 года выпуска по цене от четырех миллионов рублей. Автомобиль привезли по схеме параллельного импорта, передает издание Autonews.ru.По словам менеджера одного из столичных автосалонов, автомобиль доступен к покупке только в одной комплектации. Приобрести кроссовер возможно со скидкой в случае оформления автокредита или использования опции "трейд-ин".Отмечается, что кроссовер обладает безальтернативным 2-литровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с., который работает совместно с шестиступенчатым "автоматом".Ко всему прочему, автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником, камерой заднего вида, а также датчиком света и дождя.

https://1prime.ru/20240828/zapchasti-851172814.html

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россия, авто