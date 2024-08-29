https://1prime.ru/20240829/nato-851200358.html

В США обвинили НАТО во вторжении в Россию

В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - 29.08.2024, ПРАЙМ

В США обвинили НАТО во вторжении в Россию

Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:53+0300

2024-08-29T12:53+0300

2024-08-29T12:53+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — подчеркнул он.Экс-разведчик также уточнил, что атаку ВСУ нельзя оправдать тем, что действия были "ответной мерой". Риттер напомнил, что Россия была вынуждена отреагировать на преступные действия киевского режима в Донбассе и пресечь их.

https://1prime.ru/20240829/peregovory-851199813.html

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россия, нато, украина, всу, донбасс