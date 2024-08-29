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В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:53+0300
2024-08-29T12:53+0300
спецоперация на украине
россия
нато
украина
всу
донбасс
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — подчеркнул он.Экс-разведчик также уточнил, что атаку ВСУ нельзя оправдать тем, что действия были "ответной мерой". Риттер напомнил, что Россия была вынуждена отреагировать на преступные действия киевского режима в Донбассе и пресечь их.
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украина
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россия, нато, украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
12:53 29.08.2024
 
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию

Риттер: НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — подчеркнул он.
Экс-разведчик также уточнил, что атаку ВСУ нельзя оправдать тем, что действия были "ответной мерой". Риттер напомнил, что Россия была вынуждена отреагировать на преступные действия киевского режима в Донбассе и пресечь их.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯНАТОУКРАИНАВСУДОНБАСС
 
 
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