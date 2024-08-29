https://1prime.ru/20240829/nato-851200358.html
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:53+0300
2024-08-29T12:53+0300
2024-08-29T12:53+0300
спецоперация на украине
россия
нато
украина
всу
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс стоит за вторжением украинских подразделений на российские приграничные территории, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — подчеркнул он.Экс-разведчик также уточнил, что атаку ВСУ нельзя оправдать тем, что действия были "ответной мерой". Риттер напомнил, что Россия была вынуждена отреагировать на преступные действия киевского режима в Донбассе и пресечь их.
https://1prime.ru/20240829/peregovory-851199813.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Риттер: НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область