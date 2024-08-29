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Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана
Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана - 29.08.2024, ПРАЙМ
Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает одной их главных задач нефтегазового сектора страны диверсификацию экспортных маршрутов, сообщает в четверг в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:00+0300
2024-08-29T15:00+0300
энергетика
касым-жомарт токаев
казахстан
нефтегазовый сектор
газ и нефть
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АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает одной их главных задач нефтегазового сектора страны диверсификацию экспортных маршрутов, сообщает в четверг в Telegram-канале его пресс-служба. "В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов", - заявил Токаев на торжественном собрании, по случаю 125-летию нефтегазовой отрасли республики. Также президент Казахстана добавил, что для устойчивого роста объёмов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. "Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия", - отметил казахстанский лидер. Токаев считает, что республика должна расширять свои возможности по производству продукции высокого передела.
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касым-жомарт токаев, казахстан, нефтегазовый сектор, газ и нефть
Энергетика, Касым-Жомарт Токаев, КАЗАХСТАН, нефтегазовый сектор, Газ и нефть
15:00 29.08.2024
 
Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана

Глава Казахстана: приоритетная задача – диверсификация маршрутов экспорта нефти и газа

© РИА Новости . POOL/Наталия Губернаторова | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . POOL/Наталия Губернаторова
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АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает одной их главных задач нефтегазового сектора страны диверсификацию экспортных маршрутов, сообщает в четверг в Telegram-канале его пресс-служба.
"В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов", - заявил Токаев на торжественном собрании, по случаю 125-летию нефтегазовой отрасли республики.
Также президент Казахстана добавил, что для устойчивого роста объёмов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений.
"Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия", - отметил казахстанский лидер.
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14:32
Токаев считает, что республика должна расширять свои возможности по производству продукции высокого передела.
 
ЭнергетикаКасым-Жомарт ТокаевКАЗАХСТАНнефтегазовый секторГаз и нефть
 
 
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