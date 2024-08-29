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Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана

Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана - 29.08.2024, ПРАЙМ

Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает одной их главных задач нефтегазового сектора страны диверсификацию экспортных маршрутов, сообщает в четверг в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T15:00+0300

2024-08-29T15:00+0300

2024-08-29T15:00+0300

энергетика

касым-жомарт токаев

казахстан

нефтегазовый сектор

газ и нефть

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АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает одной их главных задач нефтегазового сектора страны диверсификацию экспортных маршрутов, сообщает в четверг в Telegram-канале его пресс-служба. "В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов", - заявил Токаев на торжественном собрании, по случаю 125-летию нефтегазовой отрасли республики. Также президент Казахстана добавил, что для устойчивого роста объёмов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. "Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия", - отметил казахстанский лидер. Токаев считает, что республика должна расширять свои возможности по производству продукции высокого передела.

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касым-жомарт токаев, казахстан, нефтегазовый сектор, газ и нефть