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В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
Многие страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители в обход санкций, критикуя Венгрию за то, что она покупает их напрямую и открыто, заявил глава... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T18:11+0300
2024-08-29T18:11+0300
2024-08-29T18:12+0300
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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Многие страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители в обход санкций, критикуя Венгрию за то, что она покупает их напрямую и открыто, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Сийярто пояснил, что многие страны Евросоюза продолжают закупать российские энергоносители в обход санкций. Они делают это тайно, скрывая свои действия. Некоторые страны, например, Индия, увеличили импорт из России в 70 раз. Сегодня Евросоюз является главным импортёром индийской нефти.Министр назвал лицемерными и лживыми обвинения со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая закупает российскую нефть "честно, открыто и напрямую".
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нефть, венгрия, европа
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
Сийярто: большая часть стран ЕС покупает российские энергоносители через Индию
БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Многие страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители в обход санкций, критикуя Венгрию за то, что она покупает их напрямую и открыто, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто пояснил, что многие страны Евросоюза продолжают закупать российские энергоносители в обход санкций. Они делают это тайно, скрывая свои действия. Некоторые страны, например, Индия, увеличили импорт из России в 70 раз. Сегодня Евросоюз является главным импортёром индийской нефти.
Министр назвал лицемерными и лживыми обвинения со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая закупает российскую нефть "честно, открыто и напрямую".
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