https://1prime.ru/20240829/neft-851211345.html

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти

Многие страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители в обход санкций, критикуя Венгрию за то, что она покупает их напрямую и открыто, заявил глава... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T18:11+0300

2024-08-29T18:11+0300

2024-08-29T18:12+0300

энергетика

нефть

венгрия

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_97826555c62f6625b3ecb556cc6cffc4.jpg

БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Многие страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители в обход санкций, критикуя Венгрию за то, что она покупает их напрямую и открыто, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Сийярто пояснил, что многие страны Евросоюза продолжают закупать российские энергоносители в обход санкций. Они делают это тайно, скрывая свои действия. Некоторые страны, например, Индия, увеличили импорт из России в 70 раз. Сегодня Евросоюз является главным импортёром индийской нефти.Министр назвал лицемерными и лживыми обвинения со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая закупает российскую нефть "честно, открыто и напрямую".

https://1prime.ru/20240829/neft-851192840.html

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, европа