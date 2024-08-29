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Зеленский получил очередную плохую новость от союзника

Зеленский получил очередную плохую новость от союзника - 29.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский получил очередную плохую новость от союзника

Последнее заявление Польши о продолжении поддержки Киева не принесет ничего хорошего главе киевского режима Владимиру Зеленскому, считает ирландский журналист... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T09:40+0300

2024-08-29T09:40+0300

2024-08-29T10:07+0300

спецоперация на украине

европа

польша

украина

владимир зеленский

военная помощь украине

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Последнее заявление Польши о продолжении поддержки Киева не принесет ничего хорошего главе киевского режима Владимиру Зеленскому, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского", — подчеркнул журналист в ответ на слова польского министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша. Ранее он заявил о том, что Польша уже направила Украине всю помощь, которую только могла поставить.В августе в СМИ также начали появляться заявления о сокращении финансовой и военной поддержки Киева ФРГ в связи с изменением структуры бюджета страны. Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин оставался крупнейшим поставщиком и донором режима Зеленского в Европе.

https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html

европа

польша

украина

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европа, польша, украина, владимир зеленский, военная помощь украине, финансовая помощь для украины