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Зеленский получил очередную плохую новость от союзника
Зеленский получил очередную плохую новость от союзника - 29.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский получил очередную плохую новость от союзника
Последнее заявление Польши о продолжении поддержки Киева не принесет ничего хорошего главе киевского режима Владимиру Зеленскому, считает ирландский журналист... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:40+0300
2024-08-29T09:40+0300
2024-08-29T10:07+0300
спецоперация на украине
европа
польша
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владимир зеленский
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Последнее заявление Польши о продолжении поддержки Киева не принесет ничего хорошего главе киевского режима Владимиру Зеленскому, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского", — подчеркнул журналист в ответ на слова польского министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша. Ранее он заявил о том, что Польша уже направила Украине всю помощь, которую только могла поставить.В августе в СМИ также начали появляться заявления о сокращении финансовой и военной поддержки Киева ФРГ в связи с изменением структуры бюджета страны. Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин оставался крупнейшим поставщиком и донором режима Зеленского в Европе.
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Зеленский получил очередную плохую новость от союзника
Боуз назвал заявление Варшавы о поддержке Украины плохой новостью для Зеленского