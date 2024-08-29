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ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов
ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов
Евросоюз уже направил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России Киеву и европейским странам для военных поставок, рассказал глава дипломатии... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:23+0300
2024-08-29T10:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Евросоюз уже направил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России Киеву и европейским странам для военных поставок, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Он также подчеркнул, что Европейский союз пересмотрел логику помощи Украине. Теперь ЕС выделяет предварительное финансирование закупок Киевом вооружения за счет средств от доходов замороженных российских активов. Ранее странам, поставляющим военную помощь, расходы возмещались после осуществления поставок.Глава евродипломатии также уточнил, что 6 миллиардов помощи Киеву остаются заблокированными из-за отсутствия единства среди членов Союза.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков так же назвал данную инициативу "воровством".
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ес, жозеп боррель, финансовая помощь для украины, украина
Спецоперация на Украине, ЕС, Жозеп Боррель, финансовая помощь для Украины, УКРАИНА
ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов
Боррель: ЕС тратит доходы от активов РФ в размере €1,4 млрд на военную помощь Киеву
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Евросоюз уже направил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России Киеву и европейским странам для военных поставок, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Он также подчеркнул, что Европейский союз пересмотрел логику помощи Украине. Теперь ЕС выделяет предварительное финансирование закупок Киевом вооружения за счет средств от доходов замороженных российских активов. Ранее странам, поставляющим военную помощь, расходы возмещались после осуществления поставок.
Глава евродипломатии также уточнил, что 6 миллиардов помощи Киеву остаются заблокированными из-за отсутствия единства среди членов Союза.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков так же назвал данную инициативу "воровством".