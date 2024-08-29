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"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР
"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обратился к украинцам из-за катастрофической ситуации в Красноармейске. Об этом он написал в своем аккаунте в | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:18+0300
2024-08-29T15:18+0300
спецоперация на украине
россия
верховная рада
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обратился к украинцам из-за катастрофической ситуации в Красноармейске. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram."На Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске - выезжайте", — отметил парламентарий.Красноармейск является районным центром и важным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также с городами Краматорском и Славянском.Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская военная авиация нанесла удары по скоплениям резервов восьми украинских бригад в Сумской области. Минобороны РФ сообщили, что авиация действовала в районах Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении ВСУ в 17 населенных пунктах Курской области. Согласно информации, удары авиации, артиллерийский огонь и активные действия российских войск привели к разгрому скоплений живой силы и техники нескольких подразделений ВСУ, включая механизированные, танковые и десантно-штурмовые бригады.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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россия, верховная рада
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Верховная рада
15:18 29.08.2024
 
"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР

Депутат Рады Гончаренко: на Покровском направлении ситуация критическая

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обратился к украинцам из-за катастрофической ситуации в Красноармейске. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.
"На Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске - выезжайте", — отметил парламентарий.
Красноармейск является районным центром и важным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также с городами Краматорском и Славянском.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская военная авиация нанесла удары по скоплениям резервов восьми украинских бригад в Сумской области. Минобороны РФ сообщили, что авиация действовала в районах Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.
Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении ВСУ в 17 населенных пунктах Курской области. Согласно информации, удары авиации, артиллерийский огонь и активные действия российских войск привели к разгрому скоплений живой силы и техники нескольких подразделений ВСУ, включая механизированные, танковые и десантно-штурмовые бригады.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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09:15
 
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