https://1prime.ru/20240829/rada-851205489.html

"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР

"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Ситуация критическая". В Раде обратились к украинцам из-за ситуации в ДНР

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обратился к украинцам из-за катастрофической ситуации в Красноармейске. Об этом он написал в своем аккаунте в | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T15:18+0300

2024-08-29T15:18+0300

2024-08-29T15:18+0300

спецоперация на украине

россия

верховная рада

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обратился к украинцам из-за катастрофической ситуации в Красноармейске. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram."На Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске - выезжайте", — отметил парламентарий.Красноармейск является районным центром и важным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также с городами Краматорском и Славянском.Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская военная авиация нанесла удары по скоплениям резервов восьми украинских бригад в Сумской области. Минобороны РФ сообщили, что авиация действовала в районах Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении ВСУ в 17 населенных пунктах Курской области. Согласно информации, удары авиации, артиллерийский огонь и активные действия российских войск привели к разгрому скоплений живой силы и техники нескольких подразделений ВСУ, включая механизированные, танковые и десантно-штурмовые бригады.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html

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россия, верховная рада