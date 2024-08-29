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"Угоняют людей": экс-депутат Украины рассказал о преступлениях ВСУ в Курске

"Угоняют людей": экс-депутат Украины рассказал о преступлениях ВСУ в Курске - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Угоняют людей": экс-депутат Украины рассказал о преступлениях ВСУ в Курске

Украинские военные похищают мирных жителей с российских приграничных территорий, чтобы увеличить обменный потенциал и получить бесплатную рабочую силу,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:59+0300

2024-08-29T11:59+0300

2024-08-29T12:00+0300

спецоперация на украине

украина

россия

гражданское население

шантаж

обмен

обмен пленными

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинские военные похищают мирных жителей с российских приграничных территорий, чтобы увеличить обменный потенциал и получить бесплатную рабочую силу, рассказал экс-депутат Верховной рады и участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник."И (Владимир) Зеленский, и (Михаил) Подоляк (советник главы офиса Владимира Зеленского - ред.) открыто говорят - чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идёт не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях", - поделился украинский политик. "Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции, с другой стороны, (чтобы - ред.) максимально дестабилизировать ситуацию в России, вызвать определенное недовольство", - резюмировал Олейник. Он также подчеркнул, что действия украинских подразделений на российских приграничных территориях являются преступлением и прямым нарушением человеческих прав. Олейник сравнил тактику ВСУ со зверствами фашистов в годы Второй мировой войны.Экс-депутат утверждает, что на Украине все чаще звучат призывы привлекать гражданское население к работе на оборонительных позициях. Так, людей хотят заставить выполнять земельные работы, копать траншеи, готовить блиндажи и так далее.

https://1prime.ru/20240829/ukraina-851197991.html

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украина, россия, гражданское население, шантаж, обмен, обмен пленными