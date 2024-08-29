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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T22:03+0300
2024-08-29T22:03+0300
2024-08-29T22:03+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Макговерн отметил, что русские совсем близко к Днепру. Они могут дойти до него, если захотят.Как отметил Макговерн, преимущество российской армии увеличивается ещё и потому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области. Победа российской армии неизбежна.В августе власти Украины объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ: российские войска уже очень близки к Днепру
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ.
Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
Макговерн отметил, что русские совсем близко к Днепру. Они могут дойти до него, если захотят.
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Как отметил Макговерн, преимущество российской армии увеличивается ещё и потому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области. Победа российской армии неизбежна.
В августе власти Украины объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.