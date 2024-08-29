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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T22:03+0300
2024-08-29T22:03+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Макговерн отметил, что русские совсем близко к Днепру. Они могут дойти до него, если захотят.Как отметил Макговерн, преимущество российской армии увеличивается ещё и потому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области. Победа российской армии неизбежна.В августе власти Украины объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
22:03 29.08.2024
 
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ: российские войска уже очень близки к Днепру

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российские войска подошли вплотную к реке Днепр и в случае необходимости могут достичь её, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Макговерн отметил, что русские совсем близко к Днепру. Они могут дойти до него, если захотят.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День третий - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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21:54
Как отметил Макговерн, преимущество российской армии увеличивается ещё и потому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области. Победа российской армии неизбежна.
В августе власти Украины объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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