https://1prime.ru/20240829/sud-851208822.html

Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"

Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин" - 29.08.2024, ПРАЙМ

Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"

Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскал с ответчика более... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:04+0300

2024-08-29T17:04+0300

2024-08-29T17:04+0300

русгидро

силовые машины

суд

иск

штраф

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МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскал с ответчика более 32 миллионов рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. В иске, поданном в апреле, было заявлено требование о взыскании неустойки. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. "Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт. "Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова. Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

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русгидро, силовые машины, суд, иск, штраф