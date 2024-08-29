https://1prime.ru/20240829/sud-851208822.html
Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"
Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"
Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскал с ответчика более... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:04+0300
2024-08-29T17:04+0300
2024-08-29T17:04+0300
русгидро
силовые машины
суд
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штраф
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МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскал с ответчика более 32 миллионов рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. В иске, поданном в апреле, было заявлено требование о взыскании неустойки. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. "Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт. "Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова. Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
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русгидро, силовые машины, суд, иск, штраф
Русгидро, Силовые машины, суд, иск, штраф
Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"
Суд в Москве по иску "Русгидро" взыскал с "Силовых машин" 32 млн рублей
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскал с ответчика более 32 миллионов рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
В иске, поданном в апреле, было заявлено требование о взыскании неустойки. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.
"Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт.
"Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова. Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области