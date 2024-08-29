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"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
| 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:59+0300
2024-08-29T17:59+0300
2024-08-29T17:59+0300
спецоперация на украине
всу
приграничные территории
танки
вс рф
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВС РФ продолжают уничтожать базы материально-технического оснащения, которые украинская сторона использует для атак на российские приграничные территории, сообщает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области", — подчеркнул военный.Он также заявил, что российские войска ликвидируют украинское вооружение и танки. Кроме того, ресурсы для их обеспечения и топливо у ВСУ близятся к концу. Эксперт добавил, что совсем скоро оставшиеся подразделения украинских военных уже не смогут противостоять натиску российских ВС, так как с каждым днем у них остается все меньше боеприпасов для отстаивания захваченных территорий."Они все умрут или попадут в плен, очень немногие из них выживут", — заключил Риттер.
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всу, приграничные территории, танки, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, приграничные территории, Танки, ВС РФ
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
Риттер: Россия уничтожила базы снабжения ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
ВС РФ продолжают уничтожать базы материально-технического оснащения, которые украинская сторона использует для атак на российские приграничные территории, сообщает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в эфире
YouTube-канала Danny Haiphong.
"Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области", — подчеркнул военный.
Он также заявил, что российские войска ликвидируют украинское вооружение и танки. Кроме того, ресурсы для их обеспечения и топливо у ВСУ близятся к концу. Эксперт добавил, что совсем скоро оставшиеся подразделения украинских военных уже не смогут противостоять натиску российских ВС, так как с каждым днем у них остается все меньше боеприпасов для отстаивания захваченных территорий.
"Они все умрут или попадут в плен, очень немногие из них выживут", — заключил Риттер.
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