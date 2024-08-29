https://1prime.ru/20240829/udary-851211204.html

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов

| 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:59+0300

2024-08-29T17:59+0300

2024-08-29T17:59+0300

спецоперация на украине

всу

приграничные территории

танки

вс рф

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВС РФ продолжают уничтожать базы материально-технического оснащения, которые украинская сторона использует для атак на российские приграничные территории, сообщает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области", — подчеркнул военный.Он также заявил, что российские войска ликвидируют украинское вооружение и танки. Кроме того, ресурсы для их обеспечения и топливо у ВСУ близятся к концу. Эксперт добавил, что совсем скоро оставшиеся подразделения украинских военных уже не смогут противостоять натиску российских ВС, так как с каждым днем у них остается все меньше боеприпасов для отстаивания захваченных территорий."Они все умрут или попадут в плен, очень немногие из них выживут", — заключил Риттер.

https://1prime.ru/20240829/ekonomika-851208560.html

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всу, приграничные территории, танки, вс рф