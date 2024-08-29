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Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД
Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД - 29.08.2024, ПРАЙМ
Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД
Киевский режим является террористическим, поэтому он готов пойти на что угодно ради достижения своих целей, в том числе на похищение мирных граждан. Об этом в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T07:09+0300
2024-08-29T07:09+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Киевский режим является террористическим, поэтому он готов пойти на что угодно ради достижения своих целей, в том числе на похищение мирных граждан. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Так, дипломат заявил, что до Москвы дошла инфомрация о том, что украинские военнослужащие похищают мирных жителей Курской области. По его словам, уже сформированы предварительные списки похищенных.Мирошник добавил, что похищение россиян Украиной может быть нацелено на "пополнение обменного фонда", о котором говорил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам дипломата, информации о том, что этот фонд будет пополняться исключительно военными, не было.
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россия, украина, мид
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
07:09 29.08.2024
 
Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД

Мирошник: террористический режим Украины готов на все для достижения своих целей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Киевский режим является террористическим, поэтому он готов пойти на что угодно ради достижения своих целей, в том числе на похищение мирных граждан. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Так, дипломат заявил, что до Москвы дошла инфомрация о том, что украинские военнослужащие похищают мирных жителей Курской области. По его словам, уже сформированы предварительные списки похищенных.
Мирошник добавил, что похищение россиян Украиной может быть нацелено на "пополнение обменного фонда", о котором говорил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам дипломата, информации о том, что этот фонд будет пополняться исключительно военными, не было.
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