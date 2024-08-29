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Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД

Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД - 29.08.2024, ПРАЙМ

Террористический режим Украины готов на все ради своих целей, заявили в МИД

Киевский режим является террористическим, поэтому он готов пойти на что угодно ради достижения своих целей, в том числе на похищение мирных граждан. Об этом в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T07:09+0300

2024-08-29T07:09+0300

2024-08-29T07:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Киевский режим является террористическим, поэтому он готов пойти на что угодно ради достижения своих целей, в том числе на похищение мирных граждан. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Так, дипломат заявил, что до Москвы дошла инфомрация о том, что украинские военнослужащие похищают мирных жителей Курской области. По его словам, уже сформированы предварительные списки похищенных.Мирошник добавил, что похищение россиян Украиной может быть нацелено на "пополнение обменного фонда", о котором говорил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам дипломата, информации о том, что этот фонд будет пополняться исключительно военными, не было.

https://1prime.ru/20240828/zelenskiy-851190466.html

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