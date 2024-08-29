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"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240829/ukraina-851210287.html
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине
Украина потерпела поражение в конфликте с Россией полтора года назад, а теперь пришло время нанести решающий удар, заявил бывший советник Пентагона полковник... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:35+0300
2024-08-29T17:36+0300
спецоперация на украине
украина
сво
атака
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина потерпела поражение в конфликте с Россией полтора года назад, а теперь пришло время нанести решающий удар, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По мнению экс-советника, Украина проиграла войну как минимум 18 месяцев назад, а может быть, и больше. По его словам, Россия проявила сдержанность и не стала предпринимать агрессивное наступление на запад Украины, потому что это не отвечало её интересам.По мнению Макгрегора, сейчас ВСУ не способны противостоять российским войскам. Даже если российские войска решат дойти до Днепра и Киева, они смогут это сделать, независимо от действий Украины. Аналитик отметил, что если Россия поставит перед собой такие цели, то она их достигнет.Макгрегор утверждает, что если у России и был когда-либо шанс нанести решающий удар на западном направлении — в направлении реки Днепр и Киева, — то сейчас "самое подходящее для этого время".
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украина, сво, атака
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, АТАКА
17:35 29.08.2024 (обновлено: 17:36 29.08.2024)
 
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине

Макгрегор: Украина уже не сможет сопротивляться продвижению России до Киева

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина потерпела поражение в конфликте с Россией полтора года назад, а теперь пришло время нанести решающий удар, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению экс-советника, Украина проиграла войну как минимум 18 месяцев назад, а может быть, и больше. По его словам, Россия проявила сдержанность и не стала предпринимать агрессивное наступление на запад Украины, потому что это не отвечало её интересам.
Петер Сийярто
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине
17:31
По мнению Макгрегора, сейчас ВСУ не способны противостоять российским войскам. Даже если российские войска решат дойти до Днепра и Киева, они смогут это сделать, независимо от действий Украины. Аналитик отметил, что если Россия поставит перед собой такие цели, то она их достигнет.
Макгрегор утверждает, что если у России и был когда-либо шанс нанести решающий удар на западном направлении — в направлении реки Днепр и Киева, — то сейчас "самое подходящее для этого время".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОАТАКА
 
 
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